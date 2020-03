Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 168 de persoane infectate cu virusul COVID 19. 29 au fost raportate doar luni. In continuare, cei mai multi bolnavi raman in Capitala si sunt persoane care fie s-au intors dintr-o tara grav afectata, fie au luat de la alti bolnavi. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, Romania a decretat stare…

- Deputatul liberal Mircea Banias este infectat cu noul coronavirus, dar este asimptomatic, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit declarațiilor parlamentarului, el nu este contact direct cu niciunul dintre parlamentarii confirmați pozitiv anterior și nu a participat la reuniunile politice unde…

- GCS: Deputatul Mircea Banias - confirmat pozitiv cu noul coronavirus Arhiva Foto: Camera Deputatilor. Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, în urma testelor efectuate sâmbata la Parlament, a fost confirmat un singur caz pozitiv al infectarii cu noul coronavirus (COVID-19), în…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca un caz confirmat cu COVID-19, in randul parlamentarilor. Este vorba despre deputatul PNL Mircea Banias. Potrivit spuselor sale, el nu a avut contact direct cu niciunul dintre parlamentarii testați pozitiv cu noul coronavirus, nu a participat la reuniunile…

- Deputatul liberal Mircea Banias a fost confirmat cu coronavirus.Este singura persoana dintre cele testate sambata in Parlament la care a fost depistat virusul, potrivit Grupului de Comunicare Strategica."Potrivit declarațiilor domniei sale, nu a luat contact direct cu niciunul dintre parlamentarii confirmați…

- In cursul zilei de luni, 16 martie a.c., au fost comunicate rezultatele testelor efectuate sambata, 14 martie a.c., la Palatul Parlamentului. In urma acestora a fost confirmat un singur caz pozitiv al infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) in persoana deputatului Mircea Banias – Pro Romania. Potrivit…

- In cursul zilei de astazi, 16 martie, au fost comunicate rezultatele testelor efectuate sambata, 14 martie 2020, la Palatul Parlamentului. In urma acestora a fost confirmat un singur caz pozitiv al infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) in persoana deputatului Mircea Banias, de la PNL. Este al treilea…

- Ministrii Guvernului Orban s-au autoizolat dupa ce s-a aflat ca senatorul Vergil Chitac, testat pozitiv pentru coronavirus, a participat la sedinta conducerii PNL de luni.Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV.De asemenea,…