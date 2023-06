Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a fost lasat intr-o cutie de carton cand era doar un nou-nascut, in vestul Londrei, in ziua de Craciun, s-a reunit cu familia sa dupa mai bine de 60 de ani. Harvey Shackell, care a crescut in Wiltshire, a primit in sfarșit raspunsuri despre familia sa biologica și a gasit-o și pe femeia…

- Pro TV scoate la toamna artileria grea și mizeaza pe o noua producție, adaptata dupa un serial turcesc, la standarde ridicate, cu actori de calibru, scenariu incredibil și calitate cinematografica, așa cum ne-a obișnuit. De aceasta data, producatorii au preferat sa aduca in prim plan figuri noi, cum…

- Dupa ce toata lumea s-a bucurat de salvarea celor 4 „copii-miracol” care au supraviețuit 40 de zile in jungla amazoniana, in familia lor a inceput lupta pentru custodie. Mama lor a murit dupa ce avionul cu care zburau, iar tatal celor doi copii mai mici este acuzat de violența domestica, relateaza The…

- Trei persoane au primit o noua sansa la viata prin transplant, dupa ce familia unui pacient aflat in moarte cerebrala a fost de acord sa doneze ficatul si rinichii. Interventia a avut loc la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

- FOTO: Tanara din Sibiu data disparuta, cautata la nivel național. Rapitorul a lasat un bilet de rascumparare in poarta casei Familia unei minore din Sibiu, disparuta de acasa, a gasit un bilet in poarta locuinței in care li se cere o suma de bani, pentru ca fata sa se intoarca acasa. Este vorba despre…

- Fostul portar Victor Nunweiller a incetat din viata, la varsta de 81 de ani, anunta, joi, FC Dinamo.Nascut la 13 mai 1942, Nunweiller V, asa cum a fost cunoscut in istoria fotbalului nostru, a evoluat pe postul de portar la Dinamo, Victoria, Dinamo Obor si Universitatea Cluj. Fii la curent…

- Vasilica a fost gasita și a marturisit care este motivul pentru care nu vrea sa mai pastreze legatura cu familia ei. Fiica Lucreției susține ca dupa ce a nascut, parinții s-au comportat urat cu ea, motiv pentru care a decis sa plece cu iubitul ei.

- Barbatul in varsta de 27 de ani care si-ar fi ucis fiul de numai un anisor, in cursul noptii de sambata spre duminica, a lasat o scrisoare de adio, pe o retea de socializare.Barbatul se plange ca fosta iubita l-a inlocuit cu un alt barbat si ca i-a furat posibilitatea de a petrece timp cu copilul sau.…