Miracol în Turcia: O femeie a fost salvată de sub dărâmături după 170 de ore de la cutremur VIDEO O femeie in varsta de 40 de ani din Gaziantep, Sibel Kaya, a fost salvata de sub daramaturi la 170 de ore dupa primul cutremur devastator de luni, relateaza aa.com.tr. ????40 Yasindaki Sibel Kaya, 170 Saat Sonra Sag Olarak Cikarildi ????Gaziantep’in Islahiye ilcesinde, enkaz altinda kalan 40 yasindaki #SibelKaya , depremin 170. saatinde sag olarak cikarildi https://t.co/jJGWPJEdHW pic.twitter.com/bwl5jw1qBJ — PencereTV (@penceretv2) February 13, 2023 Potrivit aa.com.tr, echipele de interventie au salvat in intervalul de 141 de ore pana la 163 de ore de dupa cutremurul de la inceputul saptamaniii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 40 de ani din Gaziantep, Sibel Kaya, a fost salvata de sub daramaturi la 170 de ore dupa primul cutremur devastator de luni, relateaza aa.com.tr. Salvatorii au reusit sa ajunga noaptea trecuta la nivelul parterului unei cladiri de cinci etaje prabusita sii au scos-o in viata pe…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza dpa. Copilul a fost scos de sub daramaturi…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia turca Anadolu, citata de DPA si Agerpres. Copilul a fost scos de sub daramaturi…

- Au trecut patru zile de la cutremurele devastatoare din Turcia, iar operațiunile de cautare continua. Deși experții spun ca dupa 72 de ore de la seism, șansele de a fi gasiți supraviețuitori scad considerabil, salvatorii asista zilnic la miracole precum recuperarea in viața a unei mame și a celor trei…

- Imagini dramatice apar pe rețelele de socializare din Turcia! O echipa de pompieri a scos de sub daramaturi un bebeluș, care a fost blocat timp 36 de ore. Misiunea pompierilor a avut loc in Adiyaman, puternic afectat dupa cutremur. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost scos de sub daramaturi, anunta, marti dimineata, jurnalistul turc Yagiz Sabuncuoglu. Acesta a afirmat ca jucatorul este in stare buna, dupa ce se afla la etajul 9 al unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurului devastator de luni dimineata, scrie News.ro.…

- Ceaiul este consumat nu numai datorita gustului, ci și numeroaselor beneficii pentru sanatate și a varietații mari de nutrienți. Profesorul Vlad Ciurea a vorbit despre un ceai minunat pentru creier. „S-a dovedit ca ceaiul verde este minunat pentru creier! Se simte foarte bine!”, a spus Vlad Ciurea…

- O mare parte dintre cele 252 de persoane ucise de cutremurul care luni a devastat un oras de pe principala insula indoneziana, Java, erau copii peste care s-a prabusit scoala in care se aflau, a declarat marti un oficial, in timp ce salvatorii inca desfasoara operatiuni ca sa ajunga la persoanele prinse…