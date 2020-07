MIRA lansează „Învață-mă” – VIDEO MIRA lanseaza „Invața-ma”, o piesa de suflet pentru suflete, ce se va regasi pe primul album din cariera al artistei. In fiecare zi invațam o mulțime de lucruri noi, insa nimeni nu ne invața cum sa intoarcem spatele și sa privim mai departe catre un nou capitol al vieții noastre. Se spune ca timpul vindeca... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

