MIPE anunta ca miercuri a fost semnat un proiect de apa si canal, finantat cu fonduri europene, in valoare de 261 milioane euro, pentru 9 orase si 25 de comune din judetul Valcea. ”Astazi, secretarul de stat Carmen Moraru a semnat un contract de finantare pentru extinderea retelei de apa canal din judetul Valcea, proiect in valoare totala de 261,4 milioane de euro (fara TVA), care se va derula in 34 de unitati administrativ-teritoriale (9 orase si 25 de comune). Semnarea a avut loc alaturi de reprezentantii beneficiarului – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Valcea”, se arata intr-un…