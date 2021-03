Stiri pe aceeasi tema

- Alba Iulia, pe lista Federatiei Romane de Rugby pentru construirea unei baze sportive cu fonduri europene Federația Romana de Rugby a anunțat ca a depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene fișa de reforme și investiții legata de Planul Național de Redresare și Reziliența. Propunerea…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), a inceput distribuirea celei de-a doua tranșe a pachetelor cu ajutoare alimentare. In județul Hunedoara, 14.238 locuitori din toate cele 69 de unitați administrativ…

- In calitate de participant la dezbaterea publica organizata pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliența, desfașurata la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, vicepreședintele pentru Regiunea Sud-Vest al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Aladin Georgescu,…

- La un an și jumatate de cand am lansat in consultare publica ghidul finanțarii europene dedicat copiilor cu parinții plecați la munca in strainatate, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța ca a selectat doar 37 de proiecte din intreaga țara pentru a fi finanțate cu fonduri europene…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) lanseaza, incepand cu data de 8 februarie, dezbaterile publice pe mai multe domenii specifice pentru actualizarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), finantat de Uniunea Europeana in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea a anunțat ca in ministerul pe care il conduce nu se mai solicita ștampila, iar angajații care nu vor respecta aceasta regula vor fi sancționați. Cristian Ghine, ministrul Fondurilor Europene a semnat joi un ordin de ministru prin care…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose susține ca Guvernul Orban a lasat actualului executiv o „forma incoerenta” a planului de relansare economica. „Guvernul Cițu reface de zor Programul Național de Redresare și Reziliența elaborat greșit de Guvernul Orban. Ministerul Investițiilor și Proiectelor…