Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene in exercitiul financiar 2014-2020 inregistrat de Romania in momentul de fata este de 64,7%, a declarat, vineri, la Tulcea, intr-o conferinta de presa, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Bolos. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene in exercitiul financiar 2014-2020 inregistrat de Romania in momentul de fata este de 64,7%, a declarat, vineri, la Tulcea, intr-o conferinta de presa, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Bolos. El si-a exprimat regretul ca finantarile…

- Anuntul a fost facut vineri, 28 octombrie, de ministrul ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Bolos, intr-o conferinta de presa, unde a precizat ca Romania se confrunta cu riscul de a pierde peste 9 miliarde de euro, informeaza Agerpres . „Acum avem 64,7%, dar in ultimele actualizari…

- Rata de absorbtie de 67% din suma alocata pentru Politica de Coeziune Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România mai are de atras 8 miliarde de euro din suma alocata pentru Politica de Coeziune, de 24 de miliarde, având o rata de absorbtie de circa 67%, sustine secretarul…

- Un banc de pești a facut spectacol pe un lac din Babadag, in județul Tulcea. Zeci de exemplare au inceput pur și simplu sa sara din apa. Unii, direct in barcile sau in brațele pescarilor. Fenomenul este destul de rar și se intampla in special cand se lasa frigul și peștii din specia sanger „carduiesc”,…

- ”Avand in vedere ca 85% din apelurile de proiecte competitive din PNRR, inclusiv schemele de ajutor de stat, au stabilite termene de lansare in 2022, reuniunea de astazi a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), la care au participat din partea…

- Comitetul interministerial PNRR, organism responsabil cu examinarea progresului in implementarea investitiilor si reformelor, a carui coordonare este asigurata de prim-ministru (presedinte), impreuna cu ministrul investitiilor si proiectelor europene (vicepresedinte), s-a reunit, marti, la Guvern. …

- Un fenomen meteo rar s-a petrecut, luni, in Sulina, unde localnicii au surprins o tornada formandu-se pe cer. Regiunea este sub avertizare de cod portocaliu de vreme rea unde se așteapta vijelii și ploi puternice, potrivit DobrogeaTV. Localnicii au surprins in imagini ceea ce au numit o tornada. In…