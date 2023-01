Revelion în stradă! La mulți ani, 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣!

La mulţi ani! De şase ore am păşit în 2023, an pe care vi-l dorim să vă fie mai bun ca cel trecut, în care să vă bucuraţi de pace, linişte şi o viaţă mai bună. Mii de români au întâmpinat noul an în aer liber! În marile orașe, autoritățile au organizat concerte și focuri… [citeste mai departe]