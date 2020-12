Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 74 de ani, din Targu Jiu, a murit, joi seara, dupa ce o mașina proiectata in urma impactului cu alt autoturism l-a strivit in momentul in care, din ricoșeu, a lovit poarta unei case prin fața careia trecea pietonul. Potrivit Poliției Gorj, accidentul s-a produs in Targu Jiu, dupa…

- Un accident rutier a avut loc joi, 3 decembrie, in jurul orei 14.15, la intersecția strazii Calan cu strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca. Citește și: Ungaria și Polonia ar putea fi EXCLUSE din planul UE de relansare economica„O conducatoare auto de 37 de ani, din municipiul Cluj-Napoca,…

- Un barbat, de 71 de ani, a ajuns aseara la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier la Targu Jiu. Un barbat, de 57 de ani, din orașul Tismana, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Aviatorilor, ar fi efectuat viraj la stanga, intrand in coliziune cu un autoturism condus din direcția…

- Un tanar de 21 de ani a ajuns in aceasta seara la spital, dupa ce a fost ranit intr-un accident rutier produs in comuna gorjeana Balești. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, o femeie, de 40 de ani, din comuna Balești, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Tamașești, din…

- Un baiat in varsta de 10 ani a fost ranit duminica intr-un accident rutier care a avut loc pe o strada din Targu Jiu. Potrivit IPJ Gorj, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din municipiul Targu Jiu, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 44 de ani, din comuna Draguțești.…

- Doi șoferi au ajuns la spital luni dupa-masa, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier la Lelești, Gorj. Circulația a fost blocata cateva zeci de minute dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat,de 51 de ani, din orașul Tismana,…

- Doi tineri care circulau cu o motocicleta au fost raniți, duminica, intr-un accident rutier produs in localitatea gorjeana Lelești, langa Targu Jiu. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat, de 46 de ani, din comuna Lelești, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 672D Lelești,…

- O piatra desprinsa de pe un versant a produs aseara un accident rutier in Defileul Jiului, pe teritoriul județului Gorj. Un barbat de 44 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce se deplasa cu autoturismul, pe DN 66 Defileul Jiului, de pe versant s-a desprins o piatra și a trecut prin parbrizul autoturismului…