- Daniel Daianu si Aurel Iancu au fost numiti in Comisia Nationala de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. Premierul a emis aceasta decizie prin care sunt desemnati 11 reprezentanti in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, in data de 19 martie, ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, din care vor face parte reprezentanti ai Academiei Romane, Presedintiei, Guvernului, BNR, societatii civile si ai altor…

- Expertii FMI de la Washington s-au aflat într-o vizita de câteva zile la București, unde s-au întâlnit cu șeful Guvernului, cu ministrul de Finanțe și cu vicepremierul Viorel Ștefan, fost șef al Finanțelor.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Italiei la Bucuresti, Marco Giungi, insa nu inainte de a participa la o intalnire care are loc la hotelul primarului Robert Negoita (PSD), de la Sectorul 3. Dancila si-a anuntat participarea la lucrarile Adunarii…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a anunțat ca banca centrala a revizuit in crestere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an. Anterior, estimarea era de 3,2% pentru 2018. Conform BNR, accelerarea ratei anuale a inflatiei in primele trei trimestre ale anului 2018 se datoreaza acelor componente…

- Banca Nationala a Romaniei nu are un controlor de preturi, ea lucreaza cu anticipatii si cu factorii pietei, a declarat, vineri, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei. "Noi nu putem - folosesc un cuvant nu foarte potrivit - sa ghicim…