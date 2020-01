Stiri pe aceeasi tema

- Pretul carburantilor s-a ieftinit de la 1 ianuarie, odata cu eliminarea supraaccizei impuse de Guvernul Dancila, insa ar putea suferi noi majorari ca urmare a unui ordin ANRM (Agentia Nationala pentru Resurse Minerale).

- Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) a aprobat in 31 decembrie noile tarife majorate cu 4% pentru transportul prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, potrivit unui comunicat al companiei Conpet, operatorul sistemului, scrie News.ro.. Majorarea…

- Prețurile la carburanți au scazut din prima zi a noului an, dupa ce Guvernul a eliminat supraacciza la carburanți. Mulți au fost neincrezatori ca prețurile vor scadea, intr-adevar. TurdaNews va... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit noilor modificari aduse Legii RCA, cheltuielile administrative, care reprezinta in acest moment 25- din costul politei, nu vor mai fi plafonate. Iar acest lucru s-ar putea traduce in polite mai scumpe pentru sapte milioane de soferi. Daca in acest moment, la o asigurare in valoare de 150 de…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 4%, in urma unei scaderi peste asteptari a stocurilor din Statele Unite si a sperantelor privind o reducere mai mare a productiei de catre OPEC, la o reuniune care incepe joi, la Viena, relateaza CNBC, conform news.ro.Cotatia petrolului WTI,…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a avut, luni, 18 noiembrie, o intrevedere cu Forumul structurilor asociative ale cadrelor militare in rezerva si retragere din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala. Subiectul principal al discutiilor a fost situatia pensiilor…

- Solutii ptr 128 de medicamente la care expira preturile in 2 si 6 noiembrie Ministerul Sanatatii anunta într-un comunicat ca a identificat solutii pentru cele 128 de medicamente la care expira preturile în 2 si 6 noiembrie 2019. Pentru 58 dintre acestea a fost acceptat pretul…

- Citricele si alte fructe meridionale, branza de oaie si ouale sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in luna septembrie a acestui an, fata de luna precedenta, in timp ce cartofii, fasolea boabe si alte fructe proaspete s-au ieftinit, potrivit AGERPRES. Potrivit datelor Institutului National…