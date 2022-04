Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000.000 de romani poarta numele Sfantului Mucenic Gheorghe, dar, pentru ca in acest an praznicul acestuia, 23 aprilie, coincide cu Sambata Mare, ei se pot sarbatori in a doua zi a Sfintelor Pasti, adica luni. Motivul pentru care are loc aceasta schimbare este acela ca ziua de cinstire a Sfantului…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunțat marți ofensiva rusa in estul Ucrainei și a cerut celor doua parți in conflict sa opreasca luptele pentru o „pauza umanitara” de patru zile cu ocazia Paștelui ortodox, relateaza AFP. „Am cerut azi o pauza umanitara de patru zile, in Saptamana sfanta”,…

- OrtodoxeSfanta si Marea Marti; Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfintit Mc. PafnutieGreco-catoliceSf. pr. m. Pafnutie; Sf. cuv. Ioan PaleolavritulRomano-catoliceSf. Leon al IX-lea, pp.La denia de marti seara se va citi Evanghelia de la Ioan, in care se spune: "Putina vreme mai este Lumina cu voi.…

- Au inceput frumoasele slujbe ale deniilor. Hristos merge de bunavoie sa moara pentru noi. Incepand din seara aceasta, Bunul nostru Mantuitor ne cheama sa-L petrecem cu totii pe ultimul Sau drum, pe drumul dragostei, pe drumul suferintelor, pe drumul Crucii, al sangelui si al mantuirii neamului omenesc.…

- „Eu sunt lumina lumii, cel ce vine dupa Mine nu va umbla intru intuneric, ci va avea lumina vietii” (Ioan 8, 12). Parintele Cleopa: Unde se duc sufletele celor care au murit fara lumanare! Ce se intampla daca a murit omul fara lumanare? Lumanarea este un simbol. Daca o aprinzi este bine, daca nu […]…

- De cateva zile, mii de romani stau la cozi la ghișeele Serviciilor de Pașapoarte din toata țara. Majoritatea vin insoțiți de copii sub 14 ani, in cazul carora pașaportul este obligatoriu pentru a calatori in afara țarii. Mulți dintre cei aflați la cozi spun ca, daca se intampla ceva grav in Romania,…

- Un numar de 3.469 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne. „3.469 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitantii…

- Sa ne gandim un singur lucru. Cat costa o operație de vedere? Dar un cristalin? Dar un transplant de retina sau un nerv optic? Si noi care avem gratis vederea, de cate ori am mulțumit lui Dumnezeu de asemenea dar? “Recunostinta crestinului este un lucru atat de mare, incat, impreuna cu dragostea,…