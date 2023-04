Minune pentru preotul Mihail Bucă: fetița lui s-a vindecat de leucemie: „Plângem de bucurie!” Anul trecut, preotul Mihail Buca, conducatorul Grupului Psaltic Tronos al Patriarhiei Romane, anunța ca fetița lui cea mica, Irene-Ecaterina, a fost diagnosticata cu leucemie mieloblastica acuta. Inaintea Paștelui, preotul Mihail Buca primea vestea ca fiica lui este vindecata. Preotul Mihail Buca a facut un apel de sprijin și de rugaciune pentru ca micuța Irene-Ecaterina sa poata trece cu bine peste tratamentul extrem de dur care urma sa-l faca la Institutul Clinic Fundeni din Capitala. Iata ca minunea s-a intamplat și, in Saptamana Luminata, intr-o postare pe Facebook, parintele Mihail Buca a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

