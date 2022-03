Marina Ovsiannikova, jurnalista care a intrerupt luni seara buletinul de știri al Pervii Kanal, cel mai urmarit post TV din Rusia, a scapat marți cu o amenda in condițiile in care ea era pasibila de o condamnare cu inchisoare, anunța agenția Reuters . Ovsiannikova a intrat luni seara in timpul difuzarii principalului buletin de știri al Pervii Kanal pentru a protesta impotriva razboiului cu o pancarta pe care scria „Opriți razboiul! Nu credeți propaganda! Aici va mint!”. Imperturbabila, prezentatoarea continua sa vorbeasca cateva secunde in timp ce Marina scandeaza „nu razboiului”, apoi canalul…