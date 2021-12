Minune de Crăciun la Iași! Un băiețel a fost născut în ambulanța SMURD asistat de pompieri şi medicii Este ora 04.00 dimineața, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța ca, o gravida, in luna a IX-a, din localitatea Raducaneni, comuna Raducaneni, județul Iași este in situația iminenta de a naște. Imediat, dispecerul de serviciu de la Dispeceratul Detașamentului 2 de Pompieri Iași transmite cazul echipajului de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Punctului de lucru Raducaneni, anunțand ca, in același timp de la Serviciul Județean de Ambulanța Iași a plecat o ambulanța catre caz. Puțin peste ora 04.00, echipajul format din paramedicii plutonierul adjutant șef Cimpoeș Vasile, sergentul major… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

