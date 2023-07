Minune: A apărut Consiliul Administrativ sporit al TT! La o zi distanta dupa ce am prezentat manevra managerului Gianina Carbunariu cu neinvitarea consilierului judetean Daniel Vasiliu Macovei la sedinta Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului din Piatra-Neamt, s-a produs o minune! A aparut componenta acestuia, confirmata de o decizie din 6 iunie a managerului, adica la putin timp dupa sedinta ordinara a CJ Neamt din luna mai. Atunci, Vasiliu Macovei fusese votat sa il inlocuiasca pe Ciprian Istrate in organismul deliberativ al teatrului. Pe langa managerul-presedinte, cuprinde 9 membri: Plugaru Ana Maria – director general adjunct, Pristavu… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

