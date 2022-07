Minora dispărută din Mătăsari, găsită în locuința unui bărbat de 24 de ani Minora de 14 ani, disparuta de acasa in noaptea de luni spre marti, din Matasari, Gorj, a fost identificata de polițiști pe raza localitații Hurezani, la locuința unui tanar, de 24 de ani, pe care il cunoscuse pe o rețea de socializare. Aceasta a declarat ca de la momentul plecarii voluntare și pana la depistarea de catre organele de poliție nu a fost victima vreunei infracțiuni, fiind incredințata familiei. Potrivit IPJ Gorj, tanarul respectiv nu ar fi cunoscut faptul ca minora avea 14 ani, el fiind și cel care a sesizat poliția in momentul cand a vazut un articol in presa. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

