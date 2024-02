Stiri pe aceeasi tema

- Incident violent pe o strada din Caraș-Severin. O minora, in varsta de 12 ani, a fost batuta de alte doua de 13 ani in localitatea Gradinari. Ulterior, fata a ajuns la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- La inceputul acestei saptamani, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat sa intervina in curtea autogarii de pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau, dupa ce o femeie a reclamat faptul ca a fost victima unei agresiuni. La momentul intervenției, presupușii agresori nu mai erau la fața locului, insa,…

- Zilele trecute, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat sa intervina la un bar din orașul Jibou, dupa ce un barbat a lovit o femeie. La fața locului s-a stabilit ca un barbat de 33 de ani, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a batut o femeie de aceeași varsta, aflata in imobil, lovind-o cu…

- A ramas blocat in zapada, intr-o stațiune din Banat, dupa ce a vrut sa traverseze partia cu mașina, sa-și duca bagajul la hotel. Un turist din stațiunea Muntele Mic, județul Caraș-Severin, a traversat cu mașina doua partii, punand in pericol viața schiorilor. A ramas...

- Georg si Claudia Bardeau, reprezentantii Asociatiei Bardeau, au „adoptat” practic toți copiii din comuna Berliște (aflata la 35 de kilometri de Oravița) din Caraș-Severin. Mai exact, este vorba de copiii care sunt inscriși la școala din localitate, aproximativ o suta.

- Politistii din Caras-Severin au efectuat mai multe controale in trafic saptamana trecuta, in care au acordat aproape o mie de amenzi. In cadrul actiunii au fost retinute 47 de permise de conducere și 36 de certificate de inmatriculare au fost retrase. Polițiștii au aplicat 985 de sancțiuni contravenționale,…

- Doi soți au murit intr-un accident, care a avut loc, vineri seara, in localitatea Gradinari, judetul Caras-Severin, intre o masina si un autocar. In autoturism se aflau 3 persoane, doi adulți și o minora de 14 ani. Cei doi adulți au murit, iar minora a fost dusa la spital, in Oravita. In autocar se…

