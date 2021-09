Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, ieri in jurul orei 20:40, polițiștii Secției 6 Poliției Rurala Nasaud au fost sesizați de o familie din Telciu, cu privire la faptul ca fiica minora in varsta de 13 ani a disparut de la domiciliu.Oamenii legii au desfașurat activitați de cautare, insa, din cauza vizibilitații…

- O copila de 13 ani din Telciu a fost gasita moarta, duminica dimineața, intr-o rapa dintr-o padure din zona comunei. Fata a fost data disparuta de familie sambata seara, iar polițiștii au cautat-o pana azi, la ora 4.00. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, ieri in jurul orei 20:40, polițiștii Secției 6 Poliției…

- Tragedie la filmari la Studiourile Sunset Gower de la Hollywood, California SUA! Unul dintre membrii echipei tehnice ce filma pentru comedia ”Me Time”, care ii are in distributie pe actorii Kevin Hart (32 de ani) si Mark Wahlberg (50 de ani), a cazut de la peste 9 metri inaltime, noteaza click.ro. Incidentul…

- Un accident rutier cumplit a avut loc in aceasta dimineața in Agigea. Un șofer de TIR a murit pe loc, dupa ce a cazut cu utilajul pe care il conducea in gol, de la cinci metri inalțime. Oamenii legii iau in calcul viteza excesiva cu care TIR-ul s-ar fi deplasat iar manipulantul acestuia ar fi pierdut…

- Luni, in jurul orei 12:30, Andreea Vasiliu a plecat din Timișoara intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit. Familia s-a adresat poliției, iar fata de 14 ani este cautata acum de agenții Serviciului de Investigatii Criminale. Minora are inalțimea 1.50 m, par lung șaten, ochi…

- Sfarșit tragic pentru o tanara mama din Venezuela. Fata era disparuta de mai bine de cinci luni și dupa lungi cautari aceasta a fost gasita in propriul frigider, ințepata de mai multe ori cu o șurubelnița. Ana Gabriela Medina Blanco s-a stins din viața la doar 19 ani și avea un copil in varsta de patru…

- De ultima ora . Femeia disparuta din Borșa a fost gasita de salvamontisti, decedata. Vezi unde… foto UPDATE:Femeia disparuta din Borșa a fost gasita de salvamontisti, decedata, in apropierea casei, intr-o zona impadurita. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat…

- Minora de 13 ani si 9 luni, Balan Roxana Mihaela, plecata de la domiciliul sau din satul Banești, comuna Fantanele, in jurul orei 13.00, a fost localizata și gasita pe raza municipiului Suceava in jurul orei 20.00. ”In prezent minora se afla in custodia polițiștilor la sediul Poliției Municipiului Suceava…