- In noaptea de 24 spre 25 decembrie, in jurul orei 1,30, Lorena-Giulia Bociort, de 17 ani, a plecat de la domiciliul bunicilor ei, de pe raza localitații Ineu, și de atunci nu se mai știe nimic despre ea.

- Aseara, la o trecere de cale ferata fara bariere din Ineu a avut loc un accident mortal de circulație. O tanara de 21 de ani, la volanul unui BMW nu s-a asigurat la trecerea caii ferate și a fost lovita de trenul Interregio care circula pe ruta Arad-Gurahonț. Ea a fost scoasa din autoturism in […] The…

- Biroul regional OMS pentru Europa le recomanda oamenilor sa nu-și viziteze rudele in perioada sarbatorilor de Craciun si sa ramana acasa... The post OMS: Europenii sunt sfatuiți sa stea acasa de Craciun sau sa poarte masca la reuniunile de familie appeared first on Renasterea banateana .

- O minora, de 14 ani, declarata disparuta de la domiciliu, a fost depistata de polițiști. Articolul Minora disparuta de acasa, identificata de polițiști apare prima data in Someșeanul.ro .

- Luni, 19 octombrie a.c., ora 12.21, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați de catre o femeie, din județul Neamț cu privire la faptul ca fiica sa, o minora, in varsta de 15 ani, din județul Neamț se afla pe raza comunei Chiojdeni la domiciliul unui tanar și este impiedicata sa revina…

- Ingrijorare cumplita pentru o mama din județul Braila! Micuța sa, in varsta de doar 13 ani, a disparut fara urma de acasa. Femeia a apelat la autoritați, neștiind unde ar fi putut pleca fata, chiar in toiul nopții, imbracata in pijamale.