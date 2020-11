Minor dus la audieri, după ce a intrat într-un magazin de bijuterii cu o armă neautorizată Politistii au retinut, sambata, un tanar, minor, care intrase cu o arma de tip airsoft, nesupusa autorizarii, intr-un magazin de bijuterii din Sectorul 1 al Capitalei, acesta fiind dus, ulterior, la Sectia 1 de Politie pentru audieri. "In jurul orei 14.50, prin apel 112, un barbat a sesizat faptul ca intr-un magazin de bijuterii din sectorul 1 este un tanar cu o arma. Politistii s-au deplasat, de urgenta la adresa, tanarul a fost imobilizat, asupra sa fiind identificata o arma de tip airsoft, nesupusa autorizarii. Tanarul a fost identificat, este minor si se afla la sediul Sectiei 1 Politie pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

