Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar de 21 de ani, din cauza vitezei și a condițiilor meteo, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat pe trotuar. Acesta a accident o femeie de 32 de ani. „Un autoturism condus de un tânar în vârsta de 21 de ani din Cluj Napoca, pe fondul neadaptarii…

- Un barbat de 52 de ani reținut in vara dupa ce a talharit pe strada o femeie a fost gasit mort, sambata, intr-o casa parasita din orașul Targu-Jiu, județul Gorj.Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca barbatul de 52 de ani a fost gasit…

- Un accident de circulație a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 10:35, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. Din primele informații, un șofer in varsta de 70 de ani, din municipiul Dej, a accidentat o femeie in varsta de 44 de ani, din comuna Frata, care traversa regulamentar strada. Oamenii legii…

- O femeie din Brașov, care s-a inecat cu o bomboana, a fost salvata de doi jandarmi, in Brașov, transmite Mediafax.Incidentul a avut loc joi, in jurul pranzului, pe strada Lunga, din Brașov. O femeie in varsta s-a inecat cu o bomboana și a cazut pe strada.Doi jandarmi, care se ducea spre serviciu, au…

- Accident grav pe strada Albisoara din Capitala. O femeie insarcinata a fost lovita de un automobil, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:00.

- Accident rutier soldat cu doua victime, la Timișoara, azi dupa-amiaza. Doua autoturisme s-au ciocnit in zona Circumvalațiunii, iar in urma impactului doua persoane au fost transportate la spital. Incidentul, spun polițiștii, s-a produs din pricina unui barbat de 29 de ani care circula dinspre strada…

- Conform probatoriului administrat, la data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 12:00, cel în cauza, un tânar de 19 ani, din localitatea Dragu, județul Salaj, în timp ce se afla pe strada Maramureșului, din Cluj-Napoca, ar fi sustras geanta unei femei, prin folosirea violenței.…