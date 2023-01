”Investitii in producerea de energie regenerabila si in dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei au fost principalele puncte pe care le-am discutat astazi in cadrul intalnirii cu reprezentantii companiei MASDAR si TAQA. Atat Romania, cat si Emiratele Arabe Unite vor avea parte de beneficii in urma colaborarii in domeniul energiei”, a scris ministrul pe Facebook. Virgil Popescu arata ca cei de la MASDAR discuta deja la nivel tehnic cu reprezentantii Hidroelectrica, in vederea realizarii unei investitii pentru a produce energie regenerabila. ”Totodata, vom beneficia si de experienta…