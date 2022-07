Ministrul Vasile Dincu, prezent la sustinerea lucrarilor de licenta de catre absolventii Academiei Fortelor Terestre

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Republicii Moldova gazduiește in aceste zile o expoziție a lucrarilor de licența ale studenților de la Universitatea Tehnica a Moldovei. Absolvenții de la Facultatea Calculatoare, Informatica și Microelectronica, Facultatea Urbanism și Arhitectura și Facultatea Energetica și Inginerie Electrica…

- Unul dintre stranepotii lui Mos Ion Roata, preotul Gigel Roata din comuna Sangeorgiu de Mures, a fost o aparitie surpriza la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS), unde a cantat alaturi de studentii Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din oras, in cadrul spectacolului Folk…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) scoate la concurs 12.075 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care 7.778 de locuri la studii universitare de licenta si 4.297 de locuri la studii universitare de master. Absolventii de liceu au la dispozitie 4.214 locuri la buget si 3.564…

- O trupa de militari a fost filmata la festivitatea de absolvire a studenților Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” și Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu, cantand o melodie pe versurile lui Radu Gyr, scrie G4 Media , care a preluat postarea facuta de Ministerul Apararii Naționale, Cei care…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti, ca “traim vremuri complicate, dificile” si “trebuie sa actionam repede”, in timpul discursului cu ocazia aniversarii a 175 de ani a Academiei Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu” de la Sibiu. “Noi trebuie sa ramanem un spatiu al excelentei,…

- Senatoarea Diana Sosoaca s-a inscris intr-un partid infiintat de un fost ofiter convertit in producator de gemuri si dulceturi si care are probleme cu ortografia. Dupa excluderea din AUR, Diana Iovanovici-Sosoaca a ramas senator independent mai bine de un an de zile, insa acum a anuntat noua sa afiliere…