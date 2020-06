Stiri pe aceeasi tema

- Seulul va riposta cu severitate in cazul in care Phenianul va continua sa sporeasca tensiunile, dupa ce a distrus marti sediul unui birou de legatura comun la Kaesong, oras situat in apropierea frontierei dintre cele doua Corei, vazut ca un simbol al reconcilierii intercoreene, a avertizat presedintia…

- Televiziunea de stat din Coreea de Nord a difuzat luni imagini cu liderul Kim Jong-un luând parte la o ședința a partidului ce a avut loc în weekend weekend, la câteva saptamâni dupa zvonurile legate de starea sa de sanatate și posibilul deces, relateaza Reuters.În…

- Mai mult de 20 de noi cazuri de contaminare au fost puse in legatura cu un barbat de 29 de ani testat pozitiv dupa ce a frecventat cinci cluburi si baruri in weekendul precedent in cartierul Itaewon. Autoritatile sanitare se tem de o resurgenta a contaminarilor, estimand la 7.200 numarul de…

- Liderii Uniunii Europene considera ca amplificarea tensiunilor intre China si SUA genereaza probleme si submineaza cooperarea multinationala larga de care este nevoie pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19. ”Asistam la niveluri ridicate de tensiuni, strategice, economice, politice, crescand…

- Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a acordat companiei de bio-farmaceutice Gilead Sciences autorizatia de utilizare a medicamentului sau antiviral experimental remdesivir, remediu ce scurteaza durata de refacere a pacientilor infectati cu COVID-19, informeaza AFP si Reuters. ‘Sunt…

- Presedintele principalei organizatii stiintifice a Uniunii Europene, Mauro Ferrari, a demisionat din postul pe care abia il preluase in ianuarie, a anuntat miercuri Comisia Europeana, oficialul fiind nemultumit de raspunsul blocului comunitar la pandemia de coronavirus, relateaza Reuters. Mauro Ferrari,…

- Autoritatile de imigratie din Statele Unite au anuntat marti ca iau in considerare eliberarea unor detinuti cu risc ridicat de infectie cu coronavirus, in contextul in care unii dintre ei precum si angajati au fost testati pozitiv pentru boala COVID-19, relateaza miercuri Reuters. Intr-un…

- Autoritatile din Iran l-au eliberat pe omul de stiinta francez Roland Marchal, a anuntat sambata dimineata palatul Elysee, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Cercetatorul francez, inchis in Iran din iunie anul trecut, era asteptat in Franta sambata la pranz. Presedintele francez…