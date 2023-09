Stiri pe aceeasi tema

- Este nedrept sa acuzi Ungaria ca este prietena cu Rusia, iar Ungaria nu are nevoie de la nimeni de lectii despre libertate si istorie, a spus ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, miercuri, in Polonia, acuzand totodata Uniunea Europeana ca nu a facut nimic pentru a dezvolta rute alternative de…

- Ungaria intra tare pentru susținerea aderariii Romaniei la Schengen, aderare blocata in special de Austria și Olanda. Ii invit politicos, sa nu zic ca ii somez pe prietenii noștri austrieci, ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou, ci sa fie de acord cu aderarea prietenilor noștri romani la Spațiul…

- Turcia și Ungaria se coordoneaza „strans” pentru finalizarea procesului de ratificare a aderarii Suediei la NATO, a declarat, vineri, șeful diplomației turce, Hakan Fidan, conform Reuters, citat de Agerpres.

- Seful diplomatiei ungare a relatat ca s-a ajuns la un acord cu compania de automobile cu privire la o noua investitie, care va contribui la mentinerea cresterii economice a Ungariei in viitor, in plus, intr-un mod prietenos cu mediul, reducandu-se si emisiile nocive. “Suzuki realizeaza in unitatea sa…

- Convocarea, care a avut loc luni dimineața, a fost confirmata de catre ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto intr-o postare pe Facebook in care precizeaza ca reprezentantul Romaniei „practic a repetat aceleasi puncte", dar intr-o forma actualizata, pe care le-a transmis și inainte de prezența…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a acuzat-o pe vicepreședinta Parlamentului European, Katarina Barley, ca „uraște maghiarii” și a cataogat drept „ridicola” sugestia sa potrivit careia BMW ar trebui sa investeasca in Romania, si nu in Ungaria. „Este clar ca santajarea politica a companiilor…

- Ratificarea de catre Ungaria a candidaturii Suediei la NATO este acum „doar o chestiune tehnica”, a declarat marți, 11 iulie, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, dupa ce Turcia a fost de acord sa permita țarii nordice sa adere la alianța . „Poziția noastra este clara: guvernul susține aderarea…

- Autoritatile de la Budapesta vor cere Uniunii Europene sa prelungeasca, pentru un an, scutirea de la sanctiunile impuse Rusiei, care permite companiei de rafinare Slovnaft, o divizie a grupului ungar MOL, sa exporte produse rafinate realizate pe baza de titei rusesc, a declarat luni ministrul ungar…