Ministrul Turismului nu e încantat de cum arată stațiunea Costinești Ministrul Turismului nu se arata incantat de cum arata stațiunea Costinești. Mai mult, acesta crede ca situația din acea stațiune reprezinta o pata neagra pentru turismul romanesc. Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a tras aceste concluzii in urma vizitei efectuate la stațiunea Costinești. Oficialul atrage atenția asupra siguranței turiștilor. „Am vizitat toate stațiunile de pe litoral. Am inceput de la Mangalia și m-am oprit in Constanța. Lucrurile, in linii mari, arata bine, din punctul meu de vedere. La Neptun și la Olimp, dar și in cele doua Eforii exista in desfașurare lucrari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

