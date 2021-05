Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, într-o vizită controversată la minoritatea musulmană din Grecia Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a anuntat duminca, într-un mesaj lacomic postat pe Twitter, ca se afla într-o vizita privata la minoritatea musulmana din Grecia, în Tracia, înaintea unei întâîlniri, luni, cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP, potrivit News.ro.

&"(Ma aflu) în Grecia, pentru a ma întâlni cu membri ai minoritatii turce din Tracia Occidentala si a discuta despre relatiile noastre bilaterale&", anunta Cavusoglu pe Twitter.



In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

