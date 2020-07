Stiri pe aceeasi tema

- Toate tronsoanele de autostrada unde lucrarile sunt gata in proportie de 90%, adica peste 80 de kilometri in total, ar trebui sa fie deschise traficului pana la sfarsitul acestui an, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, intr-o conferinta de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, vineri, ca semnarea primului contract de proiectare si executie a primei sectiuni de autostrada din judetul Salaj este „un moment istoric”, fiind vorba despre un tronson de 12 kilometri, intre Zimbor si Poarta Salajului. El a spus ca in acest an vor…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma ca pana la sfarsitul acestui an vor "incepe efectiv" lucrari de construire a 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres. Lucian Bode mentioneaza ca va prezenta public un "plan integrat” privind viziunea Guvernului in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, pe santierul din Biharia, ca "azi, Compania Nationala de Drumuri a anuntat rezultatul procedurii pentru primul tronson de autostrada din judetul Salaj, respectiv pentru cei 13 kilometri dintre Zimbor si Poarta Salajului"."Ma bucur…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, vineri, la Targu Mures, ca in doua saptamani va fi semnat contractul de proiectare si executie pentru inca 30 de kilometri din Autostrada Transilvania, fiind vorba de sectorul Biharia - Chirbis.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sustine ca Romania are deschise santiere de drumuri si autostrazi pe o lungime de 164 kilometri si ca alsi 80 de kilometri de santier vor fi deschise pana la sfarsitul anului.

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Nu numai ca santierele nu s-au…