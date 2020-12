Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, la Bacau, ca finalizarea lucrarilor la centura ocolitoare a orasului cu un an mai devreme decat prevedea contractul dovedeste ca si in Romania pot fi implementate proiecte de infrastructura mare inainte…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, miercuri, la deschiderea tronsonului de Autostrada A7 - varianta ocolitoare Bacau. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, declara recent ca acest tronson era realizat, in urma cu un an, in proportie de 27%, scrie news.ro. Deschiderea…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Bacau, ca proiectele pentru autostrazile A7, A8 si A13 sunt complementare si nu sunt in competitie. "Autostrada A7 este in linie dreapta cu cele 4 tronsoane. Anul viitor avem toate documentatiile finalizate:…

- „Imi doresc sa terminam tot ce am inceput și care are un progres fizic de peste 90 la suta - variante ocolitoare, drumuri naționale. Eu cred ca anul 2020 va fi anul in care vom putea spune ca s-au construit autostrazi in Romania, iar perioada 2021-2024 va fi perioada in care infrastructura de transport…

- Protocolul pentru construcția centurii de ocolire a municipiilor Turda și Campia Turzii a fost semnat, iar lucrarile vor fi finanțate din fonduri europene și prin Planul Național de Recuperare și Rezistența. Centura ocolitoare a celor doua orașe cuprinde șase tronsoane, pornind de la partea de nord-vest…

- Orban spune ca Romania a atras 2,7 mld. euro din fonduri europene in zece luni și a pecizat ca vor putea fi accesate fonduri "uriase" pentru sistemele de irigatii Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi ca in cele zece luni de cand PNL se afa la guvernare au fost absorbite aproape 2,7…