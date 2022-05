Stiri pe aceeasi tema

Primele grinzi ale secțiunii centrale a pasajului principal al Autostrazii de Centura A0 a Capitalei peste A2 au fost montate in noaptea de luni spre marți, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Lucrarile sunt programate sa dureze 4 nopți consecutiv, in perioada 16-20 mai, timp in care…

O cantitate de 22 de tone de deseuri metalice, incarcate din Grecia pentru Romania, precum si 21 de tone de deseuri textile, incarcate din Bulgaria pentru Olanda, transportate fara a fi indeplinite toate formalitatile legale, au fost oprite de politistii de frontiera giurgiuveni la intrarea in tara…

Penny, unul dintre cei mai activi retaileri din Romania, isi continua planul de extindere prin deschiderea a doua noi magazine in Sibiu si Livezeni, zona metropolitana a municipiului Targu Mures, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES.

Ruby, pe numele ei real Ana Claudia Grigore, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, mai ales atitudinea ei degajata si sincera, cu care a cucerit foarte multi fani. Recent, vedeta a fost fotografiata intr-un penitenciar, iar fanii s-au alarmat imediat. Ruby i-a liniștit și le-a spus…

Fostul președinte Traian Basescu a fost externat din spital, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, iar astazi a ajuns in Romania, la vila din Primaverii.

Grupul Digi, prin operatiunile companiei de telecomunicatii RCS & RDS SA si a tuturor entitatilor sale care isi desfasoara activitatea in Romania, a virat in primele doua luni ale acestui an 172 milioane de lei catre bugetul de stat, reprezentand taxe si impozite, potrivit unui comunicat remis…

Este in discuție formarea unui grup de lupta, care reprezinta o prezența NATO permanenta in Romania, a declarat marți președintele Klaus Iohannis.

Rusia confirma pierderea unui avion militar și a unui elicopter de atac in Ucraina, anunța Mediafax.