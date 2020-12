Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Mihai Fifor a votat in aceasta dimineața la o secție de votare din zona Alfa. Președintele PSD Arad candideaza pentru un loc in Camera Deputaților și a declarat ca a votat cu gandul la speranța și la viitor. „Am votat astazi cu drag de Arad și cu Romania in suflet, cu gandul la speranța, […]…

- Ministrul Transporturilor si presedintele PNL Salaj, Lucian Bode, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru dezvoltarea Romaniei si a judetului natal, Salaj. "Am venit astazi (duminica n.r.) cu gandul la Salaj, cu gandul la Romania, am venit astazi sa votez pentru dezvoltarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, ca e o zi decisiva pentru evolutia ulteriora a Romaniei, preciztnd ca a votat pentru dezvoltarea Romaniei, pentru o Romaniei dinamica, moderna, increzatoare in fortele sale, care sa fie respectata la nivel international.…

- Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a declarat, duminica, ca a votat la alegerile parlamentare pentru dezvoltarea tarii si pentru proiectele judetului Bihor, potrivit Agerpres. "Ceea ce se va intampla astazi, votul de azi, va influenta semnificativ evolutia Romaniei in urmatorii ani. Asta inseamna…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, recunoaște ca parlamentarii partidului l-au votat pe Edward Dirca la conducerea Consiliului Legislativ. Neaga totuși o ințelegere cu Uniunea Salvați Romania in ceea ce privește sprijinul acordat lui Florin Iordache pentru a ajunge președintele Consiliului Legislativ.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca deocamdata nu se discuta despre intrarea in PNL a lui Nicusor Dan, primarul general ales. „Este o decizie pe care trebuie sa o gandeasca Nicusor Dan. Deocamdata nu discutam acest subiect. Deocamdata Nicusor Dan a fost ales cu sprijinul nostru si cu sprijinul…

- Presedintele PNL Salaj și ministrul Transporturilor Lucian Bode a spus la iesirea de la urne, ca a ales „schimbarea in bine”.„Este o datorie pentru toti romanii ca astazi sa-i aleaga pe cei care le vor gestiona bugetele, dezvoltarea, pentru urmatorii patru ani. Pentru mine a fost foarte simplu, cum…

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a declarat ca a votat duminica pentru o administrație „care sa fie cu adevarat europeana”. Ea spune ca a venit timpul sa scapam de toți cei care trag Romania in jos, ținand-o ancorata in trecut. „Sa scapam de kitsch-uri, sa scapam de un model de administrație…