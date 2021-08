Stiri pe aceeasi tema

- Stadiul lucrarilor la autostrada A3 Transilvania, segmentul care va face legatura intre Targu Mures si aeroportul orasului, a ajuns la 70%, iar proiectul va fi gata pana la finalul anului, a transmis, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook. "Avans bun pe santierul…

- Conform celor declarate pe Facebook de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, lucrarile pe cei 24,2 kilometri ai tronsonului cuprins intre Paraul Iovului și Aiud al Autostrazii A10 Sebeș-Turda,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Conform celor declarate pe Facebook de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, lucrarile pe cei 24,2 kilometri ai tronsonului cuprins intre Paraul Iovului și Aiud al Autostrazii A10 Sebeș-Turda,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat, joi, ca a fost emisa autorizatia de construire pentru tronsonul dintre Nusfalau si Suplacu de Barcau al Autostrazii Transilvania. "Astazi am emis a doua autorizatie de construire pentru Autostrada Transilvania din ultima saptamana.…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, da asigurari ca din aceasta toamna vom putea circula integral pe autostrada A10 Turda-Sebeș. In acest moment, se lucreaza la legatura A10 cu A1 in zona... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a vizitat, vineri, tronsonul Nadaselu – Poarta Salajului al Autostrazii Transilvania, aflat in executie. In urma discuțiilor cu constructorul, ministrul a scris pe pagina sa de Facebook ca are asigurari ca lotul 2 al autostrazii va fi gata…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat vineri ca anul acesta se va putea circula pe intreaga autostrada Sebes-Turda, in conditiile in care constructorul a dat asigurari ca lotul 2 al autostrazii va fi gata in toamna. "O alta oprire pe traseul santierelor. Impreuna…

- Restrictiile pe autostrada A2 vor fi ridicate incepand de joi si toata vara se va circula de la Bucuresti la Constanta fara santiere, a anuntat, pe Facebook, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. ‘De astazi, si toata vara, vom circula pe autostrada A2 de la Bucuresti la Constanta…