Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) ancheteaza modul in care CFR Calatori a decis sa cumpere 7 automotoare, in loc sa plateasca datoria catre CFR Infrastructura, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

- Achizitia de automotoare pe care CFR Calatori intentiona sa o faca nu va merge mai departe, in acest caz fiind si un dosar deschis la DNA, a declarat, luni seara, la Realitatea Plus, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Potrivit acestuia, este vorba despre sapte…

- Achizitia de automotoare pe care CFR Calatori intentiona sa o faca nu va merge mai departe, in acest caz fiind si un dosar deschis la DNA, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Potrivit acestuia, este vorba despre sapte automotoare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca Romania va plati o „taxa de incompetenta” de 2,2 miliarde de euro in urma litigiilor din ultimii 12 ani privind contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex.

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a discutat, vineri, cu reprezentantii companiei Dacia despre stadiul proiectelor de infrastructura necesare pentru dezvoltarea atat a exportului de autovehicule produse in uzinele Dacia cat si a economiei nationale, in general,…

- 'Deputatul Marius Bodea a fost desemnat astazi, 12.11.2019, Presedinte al Comisiei de Transport si Infrastructura din Camera Deputatilor. Propunerea vine din partea Presedintelui PNL Ludovic Orban si a fost votata in unanimitate de catre grupul de deputati PNL', este anuntul facut de deputatul PNL…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a anuntat joi ca a decis sa demareze un audit intern la toate nivelurile institutiei si sa opreasca toate concursurile aflate in desfasurare, atat in aparatul central, cat si la unitatile din subordine. Potrivit unui comunicat…

- ”Am decis sa demarez un audit intern la toate nivelurile. Am decis sa opresc toate concursurile, atat in aparatul central cat și la companiile din subordine și structurile din subordine. Am decis sa ne implicam impreuna cu CNAIR, apropo de Compania Naționala de Drumuri și cu CFR Infrastructura, cu…