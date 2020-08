Stiri pe aceeasi tema

- De la Lucian Bode sunt asteptate mai multe raspunsuri legate in primul rand de infrastructura ieseana si regionala, de la Soseaua de Centura la Autostrada A8, ambele proiecte aflate in stagnare cronica. Ministrul, parca presimtind intrebarile de la Iasi, va fi insotit de secretari de stat, de reprezentantii…

- Saptamana trecuta trebuia sa fi fost publicata documentatia de licitatie pentru lucrarile de proiectare completa (studiu de fezabilitate si proiect tehnic) la tronsonul Ungheni - Iasi - Tg. Neamt (96 km). „Am purtat discutii oficiale cu directia Achizitii din cadrul Companiei Nationale de Administrare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Novaci, ca Guvernul va continua investitiile la DN 67C Transalpina in limitele legii, pentru punerea in siguranta a circulatiei, tinand cont de faptul ca un dosar privind contractul de modernizare a drumului este in instanta. …

- Liderul PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a declarat vineri, 10 iulie, cu prilejul unei conferințe de presa, ca joi, 9 iulie, a avut intrevederi cu conducerile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, agenda intalnirilor…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca incepand de joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ridica temporar restrictiile de tonaj pe Tronsonul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva. Porțiunea de 21 km este cuprinsa intre Ilia și Holdea.…

- Traficul rutier in punctul de trecere a frontierei Calafat - Vidin va fi deviat pana la sfarsitul lunii iunie, ca urmare a lucrarilor de amenajare a platformelor de cantarire, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit sursei…

- Prefectul Radu Bud și subprefectul Altfatter Tamas s-au deplasat astazi pe șantierul ”Varianta de Ocolire Satu Mare” unde au constatat ca lucrarile se desfașoara conform graficului stabilit, in special execuția lucrarilor complexe de la pasajele denivelate și podul peste raul Someș. Pe șantier au fost…