- Printul Mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, s-a intalnit cu secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, informeaza Rador.Aceștia au discutat despre relatiile bilaterale dintre SUA si Arabia Saudita, informeaza agentia saudita de stiri SOA. CITESTE SI Franța ia in serios…

- Petrolul a avansat la deschiderea de saptamana aceasta, dupa ce Arabia Saudita s-a angajat sa reduca productia cu 1 milion de barili pe zi in iulie, coborand productia la cel mai scazut nivel din ultimii ani, intr-un efort de a stabiliza piata, scrie Ziarul Financiar, care citeaza Bloomberg, informeaza…

- Un important lider din coaliția țarilor producatoare de petrol a vorbit marți, 23 mai, la Forumul economic de la Doha, despre viitorul energetic al Europei."Va exista un deficit major de gaze in viitor, in special in urma eforturilor spre tranzitia energetica, pe care le apreciem ca extrem…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut fortelor armate ale tarii „sa consolideze pregatirea militara pentru lupta reala”, a relatat miercuri televiziunea chineza de stat CCTV, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Armata trebuie „sa apere cu fermitate suveranitatea noastra teritoriala, drepturile si…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat miercuri drept ”periculoasa” axa China-Rusia, dupa ce liderul chinez Xi Jinping a incheiat o vizita la Moscova, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Vizita liderului chinez la Moscova „ne umple de ingrijorare” deoarece „axa China-Moscova este periculoasa”,…

- La Moscova, liderii chinez și rus au pus in scena o cooperare cu „perspective nelimitate”. Rusia, slabita, apare mai mult ca niciodata dependenta de aliatul sau Vladimir Putin și Xi Jinping au ținut un toast in seara de marți, 21 martie, pentru „prosperitatea și bunastarea popoarelor Rusiei și Chinei”,…

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

