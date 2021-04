Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri, in prima conferința de presa, ca ministerul va transmite la urmatoarea sedinta Guvernului o ordonanta de urgenta prin care sa se faciliteze vaccinarea la nivelul cabinetului medicului de familie.

- Vaccinarea anti-COVID in cabinetele medicilor de familie vor incepe in jurul datei de 4 mai. Oamenii nu mai trebuie sa se programeze in platforma, iar serul folosit va fi cel de la AstraZeneca. De asemenea, Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, a transmis pentru ziarul Libertatea…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița a anunțat ca au fost stabilite procedurile privind vaccinarea impotriva Covid-19 in cabinetele medicilor de familie. Programarile se realizeaza pe listele deschise de fiecare doctor in cabinete, iar acesta iși va stabili programul de…

- "La masca de protectie cred ca se va renunta ultima oara, cand vom avea cazuri sporadice si cand vom avea variante virale neacoperite de vaccin. E e o masura de protectie persoanla pe care trebuie sa o avem in vedere de aici inainte, in fiecare sezon rece, cand vorbim de viroze, de sezon de gripa",…

- Vaccinarea si respectarea masurilor sanitare raman solutiile sigure in perspectiva redeschiderii sectorului HoReCa dupa 1 iunie, a afirmat premierul Florin Citu, la finalul intrevederii pe care a avut-o cu reprezentantii Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania, citat de Agerpres…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca au fost stabilite procedurile privind vaccinarea impotriva Covid-19 in cabinetele medicilor de familie. Potrivit acestuia, programarile se realizeaza pe listele deschise de fiecare doctor in cabinete.

- Vaccinarea prin cabinetele medicilor de familie nu se va face prin programarea pe platforma, a anunțat marți coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, Valeriu Gheorghița. „Vaccinarea prin cabinetele medicilor de familie nu se va face programare pe platforma. Fiecare medic de familie,…

- Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie a declarat ca unii dintre medicii de familie și-au indrumat pacienții sa se programeze pentru vaccinare prin alte mijloace mult mai rapide, facand referire la alte șase modalitați prin care oamenii pot sa se vaccineze, cum ar fi apelarea la un…