Ministrul Sanatatii va trimite Corpul de Control la Spitalul Mobil de la Letcani. O parte a instalatiei electrice a cazut chiar in timpul vizitei lui Nelu Tataru

- Tataru a fost la Letcani duminica pentru a evalua situatia din spitalul mobil si s-a declarat nemultumit de cum se intampla lucrurile la unitatea medicala. Conform surselor citate, Nelu Tataru i-a cerut demisia sefului DSP Iasi pe motiv ca a emis in mod gresit acea autorizatie si ca a vrut…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, duminica, la Iasi, ca va trimite Corpul de Control la Spitalul Mobil de la Letcani, care pe durata pandemiei de COVID-19 este sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase, unde au fost depistate probleme cu instalatia de incalzire.Citește și: Schimbare…

- Corona Forms, programul dezvoltat de Ministerul Sanatații pentru a se interconecta datele pacienților bolnavi Covid 19, va fi funcțional de miercuri in toata țara. In cateva zile vor putea fi introduse și anchetele epidemiologice. Conform ministrului Nelu Tataru, aplicația dezvoltata de Ministerul Sanatații…

- Anuntul a fost facut duminica de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul Mediului, Costel Alexe, presedinte ales al Consiliului Judetean Iasi. "Eu sper ca la sfarsitul saptamanii care urmeaza, pe 16, la Spitalul Mobil de la Letcani sa avem si primul pacient. Sunt evaluari care se fac de la Mediu,…

- Numarul persoanelor care se infecteaza cu noul coronavirus crește ingrijorator. Oricat de precauți am fi, este bine sa știm cum trebuie procedat in cazul simțim ca avem posibile simptome de COVID-19 . Cele mai frecvente simptome ale infectiei cu SARS-CoV-2 sunt febra, tusea seaca, oboseala, dar si durerile…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a raportat alte noi cinci focare de COVID 19. Un prim focar a fost depistat la Centrul de Servicii Sociale Budai, unde 21 de copii institutionalizati au fost depistati pozitiv in urma testarii periodice. Dupa evaluarea starii de sanatate de catre un medic infectionist,…

- Spitalul Mobil de la Lețcani nu poate primi pacienți inca pentru ca ii mai lipsesc anumite avize. Saptamana trecuta au fost despuse documentațiile pentru avizele de la Apele Romane și APM pentru a urgenta procedurile intrucat spitalele fac fața cu greu numarului mare de pacienți. Am reevaluat capacitatea…

- Rata infectarilor cu virusul SARS-Cov-2 din judetul Iasi este, astazi, de 80 de cazuri, Iasul fiind pe locul al doilea pe tara, dupa Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi, in Moldova, sunt in Iasi – 80, Bacau – 75 si Neamt – 66. La polul opus, cele mai putine infectii au fost consemnate in Vrancea –…