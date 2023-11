Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi este o zi care marcheaza preocuparea publica legata de una dintre cele trei patologii majore din domeniul bolilor netransmisibile care afecteaza sanatatea oamenilor. Diabetul, alaturi de bolile oncologice si de bolile cardio si cerebrovasculare, reprezinta majoritatea cazurilor de boala cronica…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, marti, la conferinta dedicata Zilei Mondiale a Diabetului Zaharat – „Maraton in Diabet”, ca 11,6% dintre romani au diabet si ca 2,5 miliarde de lei au fost alocate pentru tratamentul si monitorizarea acestei boli in Romania, pentru cei aproape 1,5 milioane…

- Continue reading Ministrul Sanatații, de Ziua Mondiala a Diabetului Zaharat: Preventia trebuie sa inceapa din copilarie, iar acest lucru se poate face prin educatie pentru sanatate in scoala romaneasca, incepand din ciclul primar at Info real.

- 1,5 milioane de romani au diabet, iar pentru scaderea acestui numar este nevoie de politici publice de preventie in domeniul alimentatiei, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, marți, 14 noiembrie, la o conferința organizata de Ziua Mondiala a Diabetului.„Diabetul, alaturi de bolile oncologice…

- In Romania exista 1,5 milioane de pacienti care au diabet, iar pentru scaderea acestui numar este nevoie de politici publice de preventie in domeniul alimentatiei, inclusiv prin organizarea de cursuri de informare in scoli, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, in cadrul unei conferinte…

- Strategia naționala de vaccinare nu obliga, ci informeaza asupra riscurilor, spune ministrul Rafila, subliniind ca ”rujeola – pojarul – ar face, in fiecare an, 1,5 milioane de victime la nivel global, daca nu ar fi vaccinarea”. „Strategia Nationala pentru Vaccinare aprobata prin Hotararea Guvernului…

- Virusul Covid-19 a revenit, oficial, in Romania. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca țara noastra a ajuns la 2.000 de cazuri pe zi. Inceperea noului an școlar a dus la apariția unui nou val de Covid-19. Alexandru Rafila a declarat ca Romania a ajuns la 2.000 de cazuri pe zi, insa se…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, propune introducerea in programa școlara a materiei „Educație pentru Sanatate”, susținand ca aceasta masura ar ajuta Romania sa evolueze din punct de vedere al indicatorilor starii de sanatate. „De ani de zile militez pentru dezvoltarea educatiei pentru sanatate…