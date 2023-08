Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție din cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, jurnalistul local Eugen Cișmașu a povestit mai multe cazuri cutremuratoare despre oameni care nu au primit minimul de ingrijiri medicale și au fost pur și simplu trimiși acasa sa moara.„In cazul femeii care a nascut, viața merge inainte,…

- Doctorii consultați de Libertatea spun ca femeia trebuia oprita in spital chiar daca lipsea linia de garda la ginecologie.Luni, 31 iulie 2023, o tanara de 24 de ani din județul Ialomița a nascut pe trotuarul din fața Spitalului Urziceni.Imaginile cu tanara intinsa pe jos și cu un echipaj al Ambulanței…

- Caz șocant la Urziceni, acolo unde o femeia a nascut in fața spitalului din oraș, sub privirile nepasatoare ale personalului medical. La cateva minute de la preluarea nașterii, mama a fost preluata de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Ialomița și transportata la Spitalul Județean de Urgența…

- Mai multe persoane au filmat momentul in care o tanara a nascut chiar pe trotuarul de langa Spitalul Municipal Urziceni. Femeia a fost asistata de medicii de pe o ambulanța. Ea ar fi fost refuzata la camera de garda a spitalului. “Saptamana incepe cu o noua viața! In aceasta dimineața in jurul orei…

- „Am inițiat o ancheta interna, sa stabilim, verificam și inregistrarile video. Noi am apelat 112 in CPU pentru ca nu avem garda la ginecologie și trebuia trimisa la Slobozia”, spune managerul Daniela Elena Ianuș pentru Libertatea. Luni dimineața, 31 iulie 2023, o femeie in varsta de 24 de ani a nascut…

- O femeie in varsta de 30 de ani din Coreea de Sud este acuzata ca si-a ucis doi dintre copii a doua zi dupa ce i-a nascut, apoi le-a pastrat trupurile in congelator timp de mai multi ani. Politia a cerut mandat de arestare, relateaza CNN. Un oficial de la Politia Provinciala Gyeonggi Nambu a declarat…

- Explozie la Briceni. O femeie de 34 de ani și o fetița de 5 ani au ajuns in spital cu arsuri ale feței și mainilor, dupa ce o butelie cu gaz a explodat in locuința. Cazul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:20, in localitatea Caracușenii Vechi.