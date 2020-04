Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca, in scenariul in care se afla Romania in prezent, in spitale precum cele de la Suceava, Arad, Deva sau Campulung multi dintre pacientii care se vor prezenta cu alte afectiuni vor avea si Covid-19. "Noi trebuie sa ne gandim ca, la gradul de infectare care…

- Romania se apropie de scenariul 4 Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus si va trece in scenariul 4 la inceputul acestei saptamani. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat, la Digi 24, ca varful epidemiei in Romania ar putea fi la jumatatea lunii aprilie, potrivit…

- Inca un roman a murit din cauza coronavirusului. Este vorba de un barbat de 66 de ani, din județul Timiș. Bilanțul deceselor a ajuns la 38. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala/Au…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca autoritatile romane se asteapta la un varf al epidemiei generate de noul coronavirus in a doua jumatate a lunii aprilie, acesta spunand ca la acel moment se asteapta ca in Romania aproximativ 10.000 de pacienti sa fi fost diagnosticati. Tataru spune ca se…

- „La Suceava, echipa mobila coordonata de secretaru lde stat Nelu Tataru a luat masuri dure: s-a suspendat conducerea spitalului, s-a suspendat conducerea DSP-ului, se testeaza masiv pacientii acolo, cei cu COVID-19 raman in spital, iar ceilalti au fost trimisi la alte spitale”, a anunțat Victor Costache…

- Președintele Klaus Iohannis va susține la ora 13.15 o declarație de presa de la Palatul Cotroceni.Președintele Klaus Iohannis va susține marți o declarație de presa, dupa o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban,…