- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca autoritațile vor incerca sa țina școlile deschise. In prezent, nu exista județe in pericol de suspendare a cursurilor cu prezența fizica a elevilor.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis sambata, 1 ianuarie, pe Facebook, ca pandemia de COVID-19 nu a trecut și ca este „nevoie de solidaritate, responsabilitate si empatie” pentru a depași aceasta perioada.„Primele luni ale lui noului an se anunța dificile, pandemia nu a trecut, iar pentru…

- Federația Coaliția pentru Educație susține, descentralizarea deciziei privind modul de continuare a procesului educațional la nivelul Consiliilor de Administrație, argumentele in acest sens fiind prezentate aici la finalul lunii septembrie 2021. Pentru a sprijini adoptarea de decizii informate la nivelul…