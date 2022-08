Stiri pe aceeasi tema

- Revin noi masuri anti-Covid incepand din toamna. ​Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut precizarea ca, incepand cu luna septembrie, cand incep școlile, „vom folosi masca in mijloacele de transport in comun”. Ministrul Sanatații exclude insa posibilitatea ca purtarea maștii sa devina obligatorie…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.202 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 1.123 mai multe fața de ziua anterioara, a transmis, luni, Ministerul Sanatații. 1.040 din cazurile noi din 24 de ore sunt pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile…

- Ministerul Sanatații a transmis, marți, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.779 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 879 mai puține fața de ziua anterioara. 1.345 din cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- Aproape 20% dintre cazuri – reinfectari Aproximativ 15.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat saptamana trecuta, dublu fata de perioada similara anterioara, a anuntat ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, potrivit Agerpres.El a precizat…

- Aproximativ 15.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat saptamana trecuta, dublu fata de perioada similara anterioara, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. El a precizat ca saptamana trecuta erau internati circa 1.000 de pacienti…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Autoritațile au anunțat, vineri, ca au fost raportate 484 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 16.243 de teste rapide și PCR. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 831 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 285 mai puține fața de ziua anterioara, potrivit bilanțului comunicat miercuri de autoritați.La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de…