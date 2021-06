Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock, și-a dat demisia, sambata, dupa ce in spațiul public au aparut fotografii cu acesta sarutandu-și consiliera. Demnitarul a invocat ca motiv de demisie nerespectarea masurilor de restricție impuse pe fondul pandemiei de coronavirus. Premierul Boris…

- Guvernul britanic a anuntat miercuri ca vaccinarea completa impotriva COVID-19 va deveni obligatorie pentru toate persoanele care lucreaza in caminele de batrani din Marea Britanie, inclusiv personalul non-medical, informeaza Agerpres , potrivit AFP. Decizia vine dupa o vasta consultare publica. Ministrul…

- Varianta indiana a devenit predominanta in Marea Britanie. Peste 90% din cazurile de coronavirus din Marea Britanie sunt varianta Delta, care a aparut pentru prima data in India, a declarat ministrul sanatații Matt Hancock, relateaza site-ului Euronews.Potrivit sursei citate, Matt Hancock a declarat…

- Institutul de Sanatate Publica din Marea Britanie a efectuat un studiu pentru a vedea eficienta celor doua doze de vaccin anti-COVID impotriva variantei indiene. Vaccinurile Pfizer si AstraZeneca sunt la fel de eficiente impotriva tulpinii indiene a coronavirusului ca in cazul tulpinii britanice. Doua…

- Toata persoanele in varsta de peste 50 de ani din Marea Britanie vor primi o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 in toamna, in incercarea de a eradica virusul pana de Craciun, a anunțat publicația britanica The Times citata de agenția Reuters . Studii care vizeaza doua optiuni sunt deja in desfasurare,…

- Guvernul britanic a interzis intrarea în Regatul Unit a persoanelor care vin din India din cauza unei agravari a pandemiei în aceasta tara, fiind permis doar accesul rezidentilor britanici, care vor trebui sa plateasca pentru carantina la hotel, relateaza AFP.Ministrul Sanatatii,…