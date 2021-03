Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul australian al sanatatii, Greg Hunt, a fost internat in spital cu o suspiciune de infectie, la doua zile dupa ce i-a fost administrat un vaccin impotriva COVID-19, a anuntat serviciul sau de presa marti. "Este de asteptat ca ministrul sa se restabileasca complet". "Starea sa nu…

- Ministrul australian al sanatații Greg Hunt a fost internat in spital la doua zile dupa ce a fost vaccinat anti-Covid, fiind suspectat ca ar suferi de o infecție, informeaza hotnews . Demnitarul este așteptat sa se recupereze complet cat de curand, a transmis cabinetul sau, fara a da insa detalii legate…

- Ministrul australian al sanatații Greg Hunt a fost internat în spital la doua zile dupa ce a fost vaccinat antiCovid, fiind suspectat ca ar suferi de o infecție. Demnitarul este așteptat sa se recupereze complet cât de curând, a transmis cabinetul sau, fara a da însa detalii…

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de Pfizer și BioNTech nu are nicio legatura cu decesele post-vaccinare raportate in Uniunea Europeana și nu au fost detectate alte are efecte secundare noi, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a medicamentelor din UE, citata de

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de Pfizer și BioNTech nu are nicio legatura cu decesele post-vaccinare raportate in Uniunea Europeana și nu au fost detectate alte are efecte secundare noi, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a medicamentelor din UE, citata de AFP.

- Așa cum va relatam in articolul “La un spital din Timiș se invoca bunul-simț pentru a se face vaccinari ilegale”, in urma informației primite de la un cititor, duminica dimineața, am sunat-o pe... The post Un manager de spital din Timiș acuza: “Aceasta campanie de vaccinare este prost gandita și prost…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, s-a vaccinat impotriva COVID-19 și a fost confirmata pozitiv cu boala la puțin timp dupa. Femeia s-a vaccinat de COVID-19 cu doua zile inainte de Anul Nou. Inainte de a primi serul a fost testata negativ. La puțin timp dupa vaccinare…

- Maine incepe in centrele de vaccinare din județul Cluj campania de vaccinare din etapa I pentru persoanele incluse in categoria lucratorilor din domeniile sanatații și social – sistem public și privat.