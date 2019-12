Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a spus, sambata, la Iași, ca in Portul Midia, acolo unde o nava incarcata cu oi s-a rasturnat la sfarșitul lunii noiembrie, exista un risc biologic mare, din cauza cadavrelor in putrefacție.Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat, in cadrul unei…

- „Va asigur ca prioritatea mea este demararea si tinerea pe linie dreapta a proiectelor mari de infrastructura. Saptamana viitoare voi semna contractul de finantare pentru SRU Iasi. O veste buna. Comisia Europeana va primi acest contract la sfarsitul lunii decembrie. La sfarsitul lunii ianuarie se la…

- * Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, vineri, ca prioritatea Guvernului este demararea proiectelor mari de infrastructura in sanatate, precum este Spitalul Regional de Urgenta de la Iasi. "Prioritatea mandatului guvernului nostru este demararea si tinerea pe linie dreapta a proiectelor…

- Sistemul sanitar din Romania trece printr-o perioada critica, spune ministrul Sanatații, Victor Costache. Potrivit acestuia, nu s-ar fi ajuns la aceasta situație daca medicii ar fi fost luați in seama.Citește și: Ministrul de Interne arunca in aer scena politica: oamenii politici care au picat…

- Victor Costache, care a lucrat peste 10 ani in spitale din strainatate, iar apoi s-a intors in tara ca sef al Sectiei de Chirurgie Cardiovasculara si Toracica si ulterior director medical al clinicii private Polisano din Sibiu, are, impreuna cu sotia sa, 3 case, un apartament, doua autoturisme si o…

- Duminica, un dezastru de proporții a avut loc in Portul Midia. O nava care transporta 14.000 de oi s-a scufundat parțial, producand moartea a mii de animale. Tot momentul dezolant a fost filmat cu o drona, care a surprins imaginile dezastrului.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri ca toate cele trei proiecte pentru constructia spitalelor regionale - de la Cluj-Napoca, Iasi si Craiova - au avize de constructie si de mediu si nu...

- Noul ministru al Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, joi dimineata, ca un reprezentant al Ministerului va merge astazi la Spitalul Sfanta Maria, acolo unde o pacienta ar fi suferit arsuri grave la nivelul fetei in timpul unei operatii. Acesta acuza unitatea medicala ca ar fi incercat musamalizarea…