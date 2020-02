Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, miercuri, la audierea din comisiile parlamentare de specialitate ca decizia de demitere din functia de sef de sectie a profesorului Mircea Beuran nu ii apartine, aceasta fiind luata de catre managerul Spitalului de Urgenta Floreasca. „Demiterea…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, miercuri, la audierea din comisiile parlamentare de specialitate ca decizia de demitere din functia de sef de sectie a profesorului Mircea Beuran nu ii...

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, afirma ca Romania este singura tara din Europa care mai discuta despre introducerea vaccinarii impotriva HPV. "Ministerul Sanatatii a reluat campania de vaccinare impotriva acestui virus, doar pentru fetele parintilor care au cerut acest lucru si vrem sa extindem…

- Ministrul a precizat ca este posibil ca un caz similar cu cel al femeii care a suferit arsuri pe masa de operație sa se fi petrecut tot la spitalul Floreasca. Așa dupa cum a anunțat in cursul zilei de ieri, ministrul Victor Costache a organizat in aceasta dimineața o conferința de presa, in cadrul…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a prezentat concluziile anchetei Corpului de control al ministerului in cazul femeii arse pe masa de operație la Spitalul Floreasca. Ministrul a prezentat un lanț de erori comise la acea intervenție chirurgicala. Principala greșeala este folosirea biocidului cu…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, vine cu detalii de ultima ora despre starea de sanatate a pacientei arse pe masa de operații de la Spitalul Floreasca. Intreaga situație a fost dezvaluita de deputatul USR Emanuel Ungureanu, care susține ca femeia ar fi luat foc dupa ce un chirurg ar fi greșit…

- In urmatorii ani, Romania va trebui sa creasca bugetul alocat sanatatii si sa ne apropiem de procentele UE. In momentul de fata, Romania aloca 5,6 la suta din PIB pentru Sanatate, in timp ce Uniunea Europeana aloca 9 procente. La Iasi, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a precizat ca la inceputul…

- Victor Costache, ministrul Sanatații, a afirmat ca a citit raportul Comisiei UE privind starea de sanatate in Romania și nu a fost o surpriza sa afle ca suntem la coada clasamentului in sistemele de sanatate, insa vor fi implementate masuri pentru a aduce imbunatațiri, potrivit Mediafax.“Cunosc…