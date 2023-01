Stiri pe aceeasi tema

- Alexandu Rafila a avut discutii, in acest sens, cu reprezentantii firmelor producatoare de medicamente, dar si cu cei ai farmacistilor, si le-a facut cateva recomandari: Am stabilit cu reprezentantii Colegiului Farmacistilor sa lucram impreuna, incat in farmacii sa poata fi eliberate aceste medicamente…

- Alexandru Rafila a vorbit pe tema situatiei epidemiologice la nivel national și a anunțat masurile luate in urma numarului mare de cazuri de gripa.„Nu ne dorim sa introducem restricții, ci sa facem populația partener astfel incat sa ținem sub control un fenomen natural, gripa sezoniera, care anul acesta…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, spune ca este posibil ca de maine, 5 ianuarie, sa fie declarata oficial epidemie de gripa in Romania. De joi am intra in cea de-a treia saptamana de crestere sustinuta a cazurilor, noteaza News.ro.„Asteptam cifrele de maine, joi se face bilantul. E foarte probabil…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți, ca ne aflam intr-o perioada in care numarul de viroze creste rapid, iar proportia cazurilor de gripa diagnosticate depaseste 10%. Acesta a precizat intr-o emisiune la Prima TV ca la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce vor fi analizate toate…

- In aceasta dimineața incepand cu ora 10 are loc deschiderea oficiala a șantierului viitoarei fabrici de medicamente de la Turda, o investiție a nemților de la STADA. La eveniment printre alte oficialitați este așteptat și ministrul sanatații, Alexandru Rafila. Concret, astazi, 24 Noiembrie, de la ora…

- Facturile spitalelor au crescut cu 50% la lumina și 70% la gaze. Ministrul Rafila: „Scumpirile sunt acoperite din banii de medicamente” Facturile spitalelor au crescut cu 50% la lumina și 70% la gaze. Ministrul Rafila: „Scumpirile sunt acoperite din banii de medicamente” Ministrul Sanatații, Alexandru…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila a vorbit despre alegerile prezidențiale. Cu toate ca i se pare o mare onoare, va lasa aceasta decizie pentru mai tarziu. In prezent, se concentreaza pe problemele și modificarile ce se aduc in sistemul medical.

- Unele spitale din Germania se confrunta cu un risc in crestere de faliment din cauza costurilor ridicate ale energiei, a atentionat ministrul sanatatii, Karl Lauterbach, scrie Agerpres , care preia agenția DPA. „Daca nu luam masuri rapid si realmente in mod drastic, vor fi inchideri”, a declarat ministrul…