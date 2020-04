Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Piatra Neamt, ca specialistii ministerului estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus va fi atins in Romania intre 20 si 25 aprilie. El a precizat, cu prilejul unei vizite de lucru la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt, ca o eventuala…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii se va afla astazi in judetul Neamt, acolo unde va verifica situatia din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Ministrul Sanatatii va discuta cu autoritatile administrative si medicale locale, dar si cu personalul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca au fost distribuite importante cantitați de materiale sanitare catre spitalele care trateaza pacienți cu COVID-19. Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a adaugat ca materialele sanitare vor ajunge pentru cel puțin 2 luni și jumatate.Citește și: DOCUMENT…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca, pana la 1 iunie, Romania va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus, iar odata cu a doua jumatate a lunii mai se asteapta la o scadere progresiva a numarului de cazuri noi.„Noi trebuie sa ne gandim la un varf care merge pana la 10.000 de cazuri adunate…

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…