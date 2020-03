Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca Romania se situeaza mult sub ”linia rosie” privind cazurile de coronavirus, astfel ca ”suntem mult sub capacitatea de explozie a sistemului sanitar”, iar 90 la suta din cazurile de coronavirus din Romania sunt din import. De asemenea, Costache a spus…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, catalogheaza sistemul sanitar romanesc drept unul „slabit, care a fost legiferat si intretinut nesanatos ani de-a randul”, si sustine ca bugetul pe care l-a gasit la minister cand a preluat portofoliul era unul „vlaguit”. Costache spune ca Romania va trece in urmatorul…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca sistemul de sanatate poate face fata in acest moment cazurilor existente de coronavirus, insa daca numarul celor infectati va continua sa creasca autoritatile vor coopta si spitalele private. Victor Costache a anuntat ca spitalele private dispun de un numar…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca autoritatile vor coopta si spitalele private pentru gestionarea cazurilor de coronavirus, in situatia in care numarul celor infectati va continua sa creasca, el afirmand ca in acest moment sistemul de sanatate poate face fata cazurilor existente.

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, miercuri, ca este nevoie de o crestere a alocarii bugetare in sistemul sanitar pentru a dezvolta spitalele din Romania, informeaza AGERPRES . “Spuneam ca sunt doua scenarii: trebuie crescut bugetul alocat Sanatatii din PIB sau trebuie gasit…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca jumatate dintre pacientii decedati in spitalele din Romania mor „inutil” si ca sistemul de sanatate romanesc este „excedat pe toate domeniile”. Costache afirma ca primele spitale regionale vor fi gata peste 7 ani, iar, in acest context, trebuie folosite…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat vineri ca propunerea legislativa aflata in dezbatere publica privind posibilitatea cetatenilor de a alege spitalul pentru serviciile medicale nu vizeaza privatizarea sistemului de sanatate si nici introducerea coplatii. "Demagogia pe care am vazut-o…